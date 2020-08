Dal Ministero 29 milioni di euro destinati agli ospedali abruzzesi per la possibile seconda ondata del Coronavirus

L'assessore regionale alla sanità Verì ha annunciato lo stanziamento, da parte del Governo, di 29 milioni di euro destinati agli ospedali abruzzesi, per il rafforzamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Coronavirus. L'obiettivo è quello di farsi trovare preparati e con una maggiore dotazione di terapie intensive e sub intensive nel caso ci fosse una recrudescenza della pandemia nei prossimi mesi.

Le somme serviranno per realizzare posti letto isolati e non isolati, acquistare caschi Pap, ventilatori invasivi e ventilatori a turbina semintensivi. Nel dettaglio, le somme saranno così distribuite:

alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti vengono assegnati fondi per circa 5 milioni e mezzo di euro per la realizzazione di 18 posti di terapia intensiva e 26 di semi-intensiva al policlinico di Chieti

alla Asl di Teramo circa 4 milioni e mezzo di euro per 14 posti di intensiva e 21 di semi-intensiva nell'ala dell'ex sanatorio dell'ospedale di Teramo, oltre ad altri 2 posti di intensiva all'interno dell'ospedale Mazzini

5 milioni di euro andranno alla Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, per 8 posti di intensiva e 15 di semi-intensiva al San Salvatore dell'Aquila, e per 8 posti di intensiva e 6 di semi-intensiva all'ospedale di Avezzano

2 milioni di euro, infine, per la Asl di Pescara per 16 posti di intensiva e 24 di semi-intensiva al Covid hospital

Ricordiamo che attualmente sono 23 i pazienti Covid ospedalizzati in tutto l'Abruzzo, con una persona in terapia intensiva.