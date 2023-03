Il segretario regionale del Pd Michele Fina è il nuovo tesoriere nazionale del Partito Democratico

Il neo senatore Michele Fina, segretario regionale del Partito Democratico, è il nuovo tesoriere nazionale del Pd: è stato eletto oggi dall’assemblea nazionale a Roma, la prima che si è tenuta dopo il congresso e le primarie, su proposta della segretaria Elly Schlein.

Fina ha parlato di “un incarico di grande responsabilità, che mi onora. Sono molto grato ad Elly Schlein per la sua grande fiducia. Allo stesso tempo lavorerò perché sia anche un’opportunità per l’Abruzzo, visto che potrà essere ancora più marcata l’attenzione per il nostro territorio nel partito nazionale, un aspetto che abbiamo curato con particolare attenzione dal 2019, ovvero da quando sono stato eletto segretario e che oggi è possibile valorizzare ancora di più”.

Poi Fina prosegue: “Oggi, nel percorso di avvicinamento alle elezioni regionali del prossimo anno, è ancora più utile e necessario, vista la doppia valenza che assumerà il voto in Abruzzo. Locale senz’altro, visto che è prioritario che l’alternativa da costruire a questo fallimentare governo regionale sia vincente e di qualità, e allo stesso tempo nazionale: la nostra regione è la prima nel quale è stato eletto un presidente di Fratelli d’Italia, e dovrà essere la prima da cui si affermi e cominci a diffondere la proposta di una grande coalizione alla quale il Pd, regionale e nazionale, dovrà lavorare senza sosta”.