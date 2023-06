L'attacco del senatore Fina (Pd): "Dimissioni Masci dovute, è sindaco irrilevante"

«Dimissioni Masci dovute, è sindaco irrilevante». Questo il duro giudizio che esprime il senatore Michele Fina del Partito Democratico riguardo alle dichiarazioni del sindaco di Pescara, Carlo Masci, dopo l'inchiesta "Tana delle Tigri" che ha portato all'arresto di 4 persone.



«Le dimissioni del sindaco di Pescara Carlo Masci sono a questo punto persino dovute», ribadisce Fina, «l’incapacità di gestione amministrativa emersa nell‘ambito dell’inchiesta che ha pesantemente coinvolto il Comune di Pescara, sommata alla negligenza e all’assenza di controllo, è aggravata dalle sue recenti dichiarazioni pubbliche. Oltre che imbarazzanti, sono offensive. Per il ruolo che Masci ricopre, per l’istituzione che guida (che dovrebbe guidare), per le cittadine e le cittadini che lo hanno eletto».



Fina poi prosegue: «I tentativi di sviare l’attenzione enfatizzando gli aspetti comunque molto gravi che riguardano l’assunzione di sostanze stupefacenti, culminati con il grottesco annuncio dei test antidroga in municipio, sono inutili e penosi. Il punto è che il sindaco e l’amministrazione non governano la città di Pescara, hanno delegato il controllo di procedure decisive per lo sviluppo alla parte dirigenziale, e non hanno vigilato sul loro operato. Sostenendo la tesi della totale separazione tra politici e tecnici, Masci prova a scansare le responsabilità, ma così facendo non fa che ammettere la propria completa irrilevanza. Pescara merita un sindaco e un’amministrazione che sappiamo scegliere e sostenere, anche attraverso la necessaria vigilanza, la trasparenza e la regolarità delle procedure che derivano dalle decisioni politiche, specialmente quando, come ha fatto a più riprese il Pd in Comune, di rischi e opacità si è messi in guardia in anticipo».