Domenica 5 settembre la rubrica del segretario regionale del Pd ospiterà, per il suo 75esimo incontro, il presidente della Regione Emilia-Romagna

Michele Fina incontra il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per “Dialoghi, la domenica con un libro”. Domenica 5 settembre, infatti, la rubrica del segretario regionale del Pd ospiterà, per il suo 75esimo incontro, il governatore emiliano, che presenterà il libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l’Italia del futuro” (Piemme).

Il dialogo verrà trasmesso in diretta Facebook alle ore 18 sulla pagina Immaginaweb e sul canale tv Rete 8, dove sarà anche in replica martedì 7 settembre alle ore 20,20. Radio Immagina, infine, lo renderà disponibile in formato podcast.