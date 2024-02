Tre nuovi mezzi per la polizia locale di Silvi in vista della stagione estiva

Il Comune di Silvi si attrezza per i controlli estivi sulle spiagge, e lo fa mettendo a disposizione della polizia locale tre nuovi mezzi. Si tratta di un quad quadriciclo a motore per spiaggia Ranger 570 Nordic, e 2 Fat Bike con ruote ingrossate. Lo ha reso noto il sindaco Andrea Scordella che ha consegnato i mezzi agli agenti. Il costo complessivo è stato di 33 mila euro di fondi ministeriali per il tramite del prefetto di Teramo Fabrizio Stelo. Il sindaco ha commentato:

“Sono tre mezzi che vanno ad implementare il parco macchine in dotazione alla polizia locale. Questi mezzi saranno utilizzati soprattutto per i servizi e i controlli sulla spiaggia per contrastare il fenomeno del commercio

abusivo e per combattere le contraffazioni e l’esercizio di vendita abusiva di prodotti, lotta che già la scorsa estate ha portato, da parte della nostra Polizia Locale, al sequestro di un gran numero di prodotti contraffatti. L’impegno nel miglioramento del settore della sicurezza pubblica è stato finora e rimane uno degli obiettivi primari di questa amministrazione.

Lo dimostrano i fatti: abbiamo raddoppiato il numero degli agenti effettivi, ai quali se ne aggiungono altri a tempo determinato nel corso dell’estate; è stata ampliata e modernizzata e dotata di tutti i servizi la sede del comando di via Roma; abbiamo provveduto a sostituire i mezzi obsoleti con nuove e più potenti auto di servizio; abbiamo realizzato un moderno sistema di video sorveglianza con 80 telecamere di ultima generazione sistemate sul territorio comunale, collegate con la sala regia situata nella sede del comando corredata di monitor e di strumentazione tecnica adeguata per la consultazione e il controllo di tutto ciò che accade di giorno e di notte sulle strade e sulle piazze della città”.