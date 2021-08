Meritocrazia Italia Abruzzo si presenta, gazebo in corso Umberto I

Meritocrazia Italia Abruzzo si presenta a Pescara, sabato 21 agosto, con un gazebo allestito in pieno centro, alla presenza del coordinatore regionale Micaela De Cicco (foto) insieme al gruppo dirigenziale e a una delegazione di associati, per far conoscere il movimento e raccogliere le istanze e le adesioni dei cittadini.

I militanti del movimento illustreranno le proposte, fornendo materiale informativo e, al tempo stesso, saranno disponibili al dialogo e al confronto raccontando e facendo conoscere le tante iniziative intraprese ed i numerosi progetti in cantiere a tutela degli italiani e degli abruzzesi. In occasione dell'evento proseguirà il nuovo servizio "Dillo a MIA", rivolto a chiunque abbia voglia di condividere con il movimento pensieri, proposte, rilevazioni o criticità.

