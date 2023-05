Il mercato sulla strada parco dovrà traslocare per la filovia: il Comune incontra i commercianti per valutare le possibili soluzioni

Il mercato sulla strada parco deve traslocare, e occorre trovare una nuova sede in tempi brevissimi. A dirlo l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi raggiunto in merito alla questione dello spostamento delle bancarelle del mercato rionale sull'ex tracciato ferroviario, dove la Tua deve proseguire con i lavori necessari per far transitare, in autunno, la filovia.

L'assessore ha ricordato che si tratta di un mercato e di una realtà commerciale importante con oltre 100 stalli:

"Occorre trovare soluzioni alternative in tempi brevi, la tua ha già richiesto l'area per proseguire con il cantiere che porterà al transito del filobus. Per questo, siamo già al lavoro con gli uffici tecnici per proporre alcune soluzioni ai commercianti e trovare l'opzione migliore. A mio parere, e anche come ha spiegato il sindaco, trasferire il mercato in un'altra sede relativamente lontana da quella esistente, come ad esempio nel parcheggio delle Naiadi non sarebbe la scelta migliore. Vogliamo infatti trovare soluzioni che possano essere individuate in quella stessa zona, anche se non è semplice in quanto è una zona fortemente antropizzata e quindi le eventuali chiusure per il mercato rionale potrebbero creare problemi di viabilità. Per questo, abbiamo dato mandato ai tecnici comunali di proporre alternative in questo senso, che saranno valutate dai commercianti che incontreremo nel pomeriggio del 9 maggio. L'obiettivo, quindi, è di continuare a dare agli utenti della zona un mercato relativamente vicino nel segno della continuità".

Ricordiamo che, in merito alla filovia sulla strada parco, la situazione si è sbloccata a seguito della sentenza del consiglio di Stato che di fatto ha bocciato i ricorsi presentati dai comitati che chiedevano la sospensione dei lavori.