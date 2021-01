Sul mercato di San Giuseppe interviene l'assessore Cremonese: "Dal Pd solo pura improvvisazione"

L'assessore comunale Cremonese interviene in merito alla questione del mercato di San Giuseppe - via Monti Aurunci dopo le polemiche sollevate ieri dal Pd sui controlli della polizia municipale e la proposta di delibera presentata dal centrosinistra che è stata bocciata dal Comune.

Secondo l'assessore, il Pd per 5 anni non ha fatto nulla per sanare una situazione che andava avanti da troppo tempo, dopo che la giunta Masci in appena un anno di amministrazione della città ha regolarizzato la situazione:

Peccato che in Consiglio Comunale abbiano scoperto che il provvedimento era già stato adottato dalla Giunta. Non solo, quindi, hanno proposto qualcosa che era già in essere ma, addirittura, lo hanno fatto in Consiglio, quando l’istituzione di un mercato rionale è una competenza di Giunta; motivo per il quale il dirigente di settore ha espresso parere negativo. Io questa la chiamerei pura improvvisazione.

Per Cremonese, il Pd sembra non conoscere la differenza fra istituzione di un mercato e l'attivazione di un mercato: