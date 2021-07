Presto il mercato rionale dei Colli tornerà lungo strada Vecchia della Madonna

Lo ha fatto sapere il presidente della commissione commercio Rapposelli aggiungendo che si tornerà nella sede storica del mercato rionale, spostato in via Di Sotto a causa della pandemia

Il Comune di Pescara prepara il ritorno del mercato rionale dei Colli nella sede originaria, ovvero lungo strada Vecchia della Madonna - parcheggio Mc Donald's. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione commercio e attività produttive Fabrizio Rapposelli aggiungendo che il responsabile di settore Chiavaroli sta già lavorando per lo spostamento delle bancarelle, considerando la riduzione dell'emergenza pandemica che un anno fa aveva costretto a spostare il mercato in via Di Sotto nel parcheggio della Conad, penalizzando però un'ampia fetta di utenza che arrivava dalla parte bassa dei Colli ovvero quartiere ex Gescal-via Fonte Romana-via Monti di Campli-Colle Innamorati.

Sarà anche organizzato un sopralluogo sul posto, spiega Rapposelli, dopo aver visto il progetto completo sentendo il parere dei commercianti e cittadini e ricordando che quello spostamento fu traumatico per una parte di utenza ma anche per i venditori ambulanti che hanno visto ridursi la clientela fidelizzata passando ad una soluzione provvisoria con diverse problematiche:

"Senza dimenticare che, comunque, la riorganizzazione di un mercato non può azzoppare altri comparti produttivi, in questo caso gli esercizi commerciali della zona, ma devono piuttosto essere complementari. In occasione del sopralluogo abbiamo raccolto anche la voce e le istanze di ambulanti e cittadini, ai quali abbiamo chiesto pazienza, ma oggi ci troviamo dinanzi a una prospettiva di nuovo mutata.

Ovvero: ormai da oltre un mese siamo in ‘zona bianca’, la pandemia si va attenuando, dunque stanno progressivamente venendo meno le motivazioni di emergenza sanitaria che hanno imposto il trasloco del mercato rionale, con un progressivo ritorno alla normalità. "

Rapposelli ha ricordato che i lavori di riqualificazione della parte finale di strada Vecchia della Madonna sono terminati, con l'apertura del Mc Donal'ds che hanno permesso di rendere quel luogo da punto di degrado a punto di ritrovo sociale.

"A questo punto attendiamo di poter verificare con il dirigente Chiavaroli le piantine del nuovo progetto per poi dare il via al nuovo, e questa volta, definitivo trasloco"