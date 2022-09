Mercato Muzii, Cremonese difende l'idea del progetto: "Guerra e pandemia hanno frenato gli investimenti, pronti con nuove idee"

L'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese “prende atto” dell'esito del bando da oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione del mercato di piazza Muzii, ma per lui la strada da percorrere resta quella: portare avanti iniziative che mettano insieme pubblico e privato perché, sottolinea, i Comuni risorse per fare quel tipo di lavori così importanti non ne hanno. Di idee per il rilancio della struttura ne ha, spiega, ma prima di parlarne vuole su queste avere un confronto con la maggioranza.

“L'amministrazione cerca di fare tutto il possibile perché la città vada avanti. Cerca nove risorse e va elogiata piuttosto che criticata – afferma replicando alle opposizioni -. Abbiamo tirato fuori un'idea praticamente unica in Italia che avrebbe permesso di riqualificare totalmente il mercato di piazza Muzii rendendolo anche più funzionale. Credo che sull'indirizzo politico l'amministrazione abbia fatto bene, ma che l'idea si sia scontrata con una realtà in cui prima la pandemia e ora la guerra, hanno portato ad un aumento dei costi e spinto a ritenere non economicamente vantaggioso un investimento che era previsto come importante. Resta il fatto che – ribadisce – riqualificare i luoghi con l'apporto dei privati è un'idea che va perseguita. Se si fosse concretizzato il progetto ci sarebbe stato un intervento importante con una ristrutturazione complessiva e una maggiore funzionalità rispetto a quella attuale del mercato. Sento di difendere la scelta fatta”.

Resta il fatto che il progetto non si farà e che il mercato di un intervento ha bisogno. Per questo, assicura, “nei prossimi giorni insieme al sindaco, i componenti della giunta e i consiglieri ragioneremo su quel che si può fare nel breve termine nella consapevolezza che non ci sono fondi per la riqualificazione. Alcune idee le ho molto chiare, ma ne parlerò prima con gli altri. Nonostante l'esito del bando – conclude – voglio ribadire che l'indirizzo dato lo continuerò a difendere”.