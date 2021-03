Il mercato ittico potrebbe avere una nuova sede: il Comune pensa al trasferimento nella stazione marittima

La giunta Masci, con l'assessore Cremonese, punta a spostare il mercato ittico di Pescara dall'attuale sede in via Paolucci nella stazione marittima lungo la banchina sud del porto. Il progetto prevede l'ottenimento di un finanziamento partecipando ad un bando regionale riguardante dei fondi europei Feamp destinati specificamente a progetti legati alla pesca. Come fa sapere l'assessore, dopo l'ok della giunta ora gli uffici comunali stanno preparando la documentazione relativa al progetto da presentare con il bando che scadrà a fine marzo. In caso di esito positivo, il Comune otterrà dalla camera di commercio la cessione dell'immobile della stazione marittima che nel 2017 era stato assegnato all'ente camerale.

L'obiettivo, spiega Cremonese, è quello di avere uno dei mercati ittici più avanzati tecnologicamente a livello nazionale, una struttura all'avanguardia sotto il profilo energetico, di sicurezza e logistica rispetto all'attuale sede che, come noto, negli anni ha fatto emergere diverse problematiche relative al degrado strutturale del mercato in via Paolucci. L'iniziativa si colloca nell'ambito del progetto ad ampio raggio d'azione che punta ad una completa riqualificazione e potenziamento del porto di Pescara su entrambe le banchine.