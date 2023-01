Nuovi marciapiedi e riqualificazione delle strade nella zona del mercato coperto di Porta Nuova

Via al rifacimento dei marciapiedi e le strade che circondano il mercato coperto di Porta Nuova e nello specifico una porzione di via Orazio e via dei Bastioni oltre alla totalità di via Valerio Lucio e via degli Aprutini. Come fa sapere l'assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia la giunta ha approvato il progetto definitivo nei giorni scorsi.

Strade in avanzato stato di degrado, sottolinea l'assessore, per un intervento che vuole anche essere una risposta ai residenti e i commercianti a cominciare da quelli che operano all'interno del mercato e che nei mesi scorsi sulla situazione dello stesso erano stati sentiti da IlPescara.

L'intervento prevede la demolizione e la ricostruzione totale dei marciapiedi partendo dai cordoli perimetrali che seguiranno sostanzialmente l'attuale tracciato, particolare attenzione verrà posta agli attraversamenti stradali. Saranno livellati anche i chiusini. Una volta definiti i perimetri dei marciapiedi sarà realizzato il nuovo manto stradale, previa fresatura del tappetino esistente. Al termine sarà messa a punto la nuova segnaletica verticale e orizzontale.

I marciapiedi oggetto di intervento saranno, per la precisione, quelli di via Orazio, lato Est della porzione tra la rotatoria di via Lago di Scanno e via dei Bastioni; via dei Bastioni lato Nord di via Orazio e viale Gabriele d'Annunzio, composto da tre tratti; tutti e due i lati di via Valerio Lucio e via degli Aprutini. L'asfalto verrà sostituito nell'intero tratto di via dei Bastioni, da via Orazio a via d'Annunzio; via degli Aprutini e via Valerio Lucio da via dei Bastioni a via Lago di Scanno.

“Con questi lavori intendiamo intanto compiere un passo decisivo nella riqualificazione di una zona che ha una serie di poli attrattori, oltre agli esercizi commerciali ci sono infatti molti uffici pubblici e privati, e che ha bisogno di conseguenza di un intervento importante. Con l'approvazione del progetto potremo pensare ad avviare l'appalto in tempi brevi”, conclude Mascia.