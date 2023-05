Il mercato dei Colli è tornato "a casa", il vicepresidente Di Pasquale: "Più snello e sicuro, una promessa mantenuta"

Il mercato dei Colli è tornato nella sua sede storica. Ad ufficializzare lo spostamento è il vicepresidente della commissione mobilità Alessio Di Pasquale che venerdì 19 maggio, giorno del ritorno “a casa” ha voluto essere presente.

Da 85 ambulanti si è passati a 62, “un alleggerimento – spiega Di Pasquale – che ha permesso di ricostituire un mercato più snello, dando spazi più comodi agli operatori, e anche più facilmente controllabili da parte della polizia locale. Meno posteggi significano anche corridoi liberi per assicurare facilmente l’accesso ai condomini delle vie interessate e ampia area di rispetto dinanzi alla scuola elementare di Largo Madonna. In sostanza – aggiunge - il Comune ha riassegnato 67 posteggi complessivi, dunque cinque in più rispetto agli ambulanti attualmente operativi: cinque stalli che inizialmente verranno assegnati agli spuntisti, ovvero a coloro che operano giornalmente senza un posteggio assegnato in via definitiva”.

Un mercato affollato e meglio organizzato, ribadisce, anche “sotto il profilo della sicurezza dato che lascia liberi i corridoi di passaggio e le vie di fuga senza intralciare le mamme e i bambini nell'orario di ingresso e di uscita dalle scuole nel quadrilatero, né l'accesso alla Basilica.

L'occasione per Di Pasquale per ricordare che lo spostamento nel parcheggio del vicino Conad si era reso necessario per l'emergenza covid e per ringraziare gli uffici comunali e il dirigente Lanfranco Chiavaroli “che hanno lavorato in modo costante per garantire una sistemazione dignitosa al mercato, assicurandone la sopravvivenza, dando sempre la massima disponibilità nel dover apportare modifiche o aggiustamenti, ma anche agli stessi commercianti ambulanti per la collaborazione e la pazienza dimostrate”. Una scelta necessaria, prosegue, ma decisamente scomoda sia per le persone, anziani in primis, che per i commercianti e il supermercato stesso data l'impossibilità di consentire l'uso del parcheggio agli utenti per mezza giornata.

Dal 19 maggio è quindi tornato tutto alla normalità con le bancarelle di nuovo in via Di Sotto, nel tratto compreso tra Salita Quaglietta e Largo Madonna dei Sette Dolori, nell’area circostante la Basilica (sul lato sul della strada), nel primo tratto di Salita Cecamore, in un tratto in curva di Strada Vicinale Conte Genuino e in Strada Vecchia della Madonna (da via Conte Genuino all’incrocio con via Piana Di Voltigno). Venticinque gli stalli dei prodotti agricoli, cinque quelli dei prodotti alimentari e quattro per la vendita di frutta e verdura cui si aggiungono due florovivaisti, due postazioni per la vendita della porchetta e due per quella del pesce.

“Con il ritorno alla dislocazione logistica originaria sono tornati anche i clienti storici che hanno ripreso ad animare il mercato rionale – dice ancora con soddisfazione Di Pasquale -. Abbiamo mantenuto la promessa fatta tre anni fa ai commercianti del mercato dei Colli. Il loro ritorno su strada Vecchia della Madonna ci permette anche di tutelare il supermercato con i suoi 45 dipendenti, eliminando interferenze e competizione”. Un'ultima precisazione il vicepresidente la fa sulla viabilità. In passato la vecchia dislocazione aveva un unico punto debole proprio su strada Vecchia della Madonna dove le auto degli ambulanti parcheggiate in zona di divieto, sul lato destro della strada, creavano una problematica di sicurezza e di traffico, problema oggi divenuto gestibile. Abbiamo lasciato il divieto di sosta permanente sul lato destro della strada, mentre a sinistra abbiamo istituito la sosta a tempo, per 30 minuti massimo, dunque un parcheggio a servizio del carico-scarico delle merci e per i clienti che devono fare acquisti rapidi. I commercianti possono invece parcheggiare l’auto nell’area di sosta del McDonald’s – conclude - dove 14 stalli sono del Comune di Pescara”.