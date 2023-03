Entro Pasqua il mercato rionale dei Colli tornerà nella sua collocazione d'origine, Rapposelli: "Torna ad essere a misura di cittadino"

“Il mercato rionale settimanale del quartiere Colli del venerdì torna nella sua sede originaria, con i banchi vendita spalmati su parte di via Di Sotto, su Largo Madonna dei Sette Dolori, dinanzi alla Basilica, e su strada Vecchia della Madonna. Entro la prima metà di aprile, dunque a cavallo con le celebrazioni pasquali, gli storici ambulanti saluteranno definitivamente i posteggi allestiti in emergenza covid nel parcheggio del Conad di via Di Sotto”. Ad annunciarlo è il presidente della commissione comunale commercio Fabrizio Rapposelli.

Il mercato dunque “tornerà ad essere un mercato a misura di cittadino e di quartiere, ovvero facilmente raggiungibile da quell’utenza cui si rivolge in maniera privilegiata, ed eliminando qualunque interferenza con le attività commerciali dei grandi centri di distribuzione”, aggiunge ringraziando gli uffici comunali e in particolare il dirigente Lanfranco Chiavaroli che ha permesso con le soluzioni tampone di continuare a far vivere il mercato di quartiere e il consigliere Alessio di Pasquale per il costante confronto con i commercianti.

Lo spostamento del mercato fu deciso con l'arrivo del covid per rispondere alle necessità dettate dal distanziamento sociale. Sebbene non comoda per tutti, soprattutto per le persone anziane, quella del parcheggio del supermercato era l'unica soluzione e la più agevole, ricorda Rapposelli sottolineando che non tutti i commercianti la accolsero con favore così come “imbarazzo” era stato espresso dai titolari del supermarket “che comunque si sono ritrovati con il parcheggio praticamente bloccato per mezza giornata ogni settimana con un danno economico sia per l’attività commerciale che per molti ambulanti”. La situazione sta per finire così come è finita l'emergenza covid, sottolinea.

Nei tre anni gli ambulanti in realtà sono diminuiti passando dagli 85 di tre anni fa ai 62 attuali. Ma la diminuzione per il presidente sarà un elemento in più per “ricostituire un mercato più snello, dando spazi più comodi agli operatori, e anche più facilmente controllabili da parte della Polizia municipale. Meno posteggi significa anche corridoi liberi per assicurare facilmente l’accesso ai condomini delle vie interessate e ampia area di rispetto dinanzi alla scuola elementare di Largo Madonna. In sostanza il Comune riassegnerà 67 posteggi complessivi, dunque cinque in più rispetto agli ambulanti attualmente operativi, 5 stalli che inizialmente verranno assegnati agli spuntisti, ovvero a coloro che operano giornalmente senza un posteggio assegnato in via definitiva”.

Ventisette saranno le bancarelle per prodotti non alimentari; 25 per produttori agricoli; 5 per prodotti alimentari; 4 per la vendita di frutta e verdura; 2 per Florvivaisti; 2 per la vendita della porchetta e 2 per la vendita del pesce.

“Siamo certi che con il ritorno alla dislocazione logistica originaria torneranno anche i clienti storici che riprenderanno ad animare il mercato rionale”. Tutto dovrebbe avvenire in poco tempo secondo il cronoprogramma. “Cpme ha assicurato il dirigente Chiavaroli, la delibera di giunta che decreterà lo spostamento del mercato è ormai pronta ed entro il prossimo 15 marzo andrà all’approvazione dell’esecutivo – fa sapere il presidente della commissione -. Visto il pregio storico della maggior parte delle aree interessate dal mercato, il Comune sta studiando un metodo per delimitare i confini di ciascun posteggio senza disegnare le strisce bianche a terra, e non dover disegnare la segnaletica a terra significa anche accelerare la procedura di spostamento degli operatori che, stilata la graduatoria, potrebbe avvenire a cavallo di Pasqua, dunque nella prima metà di aprile”.

“Manteniamo la promessa fatta tre anni fa ai commercianti del mercato dei Colli, ovvero quella di restituire loro gli spazi originari che hanno contribuito a scrivere la fortuna di quel mercato stesso, ma in emergenza covid non avevamo scelte diverse dal loro trasferimento – aggiunge Di Pasquale -. E il loro ritorno su strada Vecchia della Madonna ci permette anche di tutelare il supermercato con i suoi 45 dipendenti, eliminando interferenze e competizione. In passato la vecchia dislocazione aveva un unico punto debole proprio su strada Vecchia della Madonna, dove le auto degli ambulanti parcheggiate in zona di divieto, sul lato destro della strada, creavano una problematica di sicurezza e di traffico, problema oggi divenuto gestibile. Infatti – conclude - lasceremo il divieto di sosta permanente sul lato destro della strada, mentre a sinistra realizzeremo la sosta a tempo, per 30 minuti massimo, dunque un parcheggio a servizio del carico-scarico delle merci e per i clienti che devono fare acquisti rapidi. I commercianti potranno invece parcheggiare l’auto nell’area di sosta del McDonald’s dove 14 stalli sono del Comune di Pescara”.