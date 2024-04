Sul Mercato di Primavera saltato è scontro con la Confesercenti: "L'assessore Cremonese non ha rispettato i patti"

Si trasforma in un botta e risposta la cancellazione del Mercato di Primavera della Confesercenti. L'associazione aveva denunciato l'annullamento last-minute del Comune a causa della necessità di fare interventi di piantumazione a piazza Salotto, dell'evento per il quale le imprese avevano già fatto investimenti, con l'assessore comunale al Commercio Alfredo Cremonese che aveva invece riferito che nessun atto era stato firmato e che dunque di responsabilità per una decisione attribuita esclusivamente alla Confesercenti non se ne sarebbe assunto.

L'associazione però ribadisce il concetto e replicando nuovamente proprio a Cremonese chiede di assumersele quelle responsabilità perché “per mesi – dichiarano la presidente provinciale marina Dolci e il presidente di Anva-Confesercenti Luigi Patriarca - ci ha rassicurato sull’organizzazione della Fiera di Primavera in piazza Salotto. Fino a qualche ora prima della seduta di giunta. Tale era l’intesa su tempi e organizzazione che avevamo anche concordato la rinuncia al Mercatino del Cioccolato che ha sempre registrato un ottimo successo”.

“Ribadiamo che mai l’assessore Cremonese o i funzionari dell’ente hanno avanzato obiezioni su logistica e durata dell'evento come d’altronde risulta da email, messaggi e telefonate. L’assessore Cremonese si assuma le proprie responsabilità con serietà e maturità, e chiarisca chi ha deciso di non rispettare i patti e di annullare un evento a pochi giorni dal suo svolgimento per ragioni che riteniamo pretestuose, che fanno male al commercio, ai commercianti, al centro cittadino e alla credibilità del Comune di Pescara”, incalzano i due.

“Insistiamo su questo punto per un motivo molto semplice – precisano Dolci e Patriarca -: chi ha a che fare con il commercio, che sia un sindaco, un assessore o un funzionario, non può non conoscere le conseguenze economiche e organizzative e persino le ricadute di un cambio di rotta così improvviso e nocivo per le imprese. È proprio per questo bisogna dire che i tempi imposti dal Comune – conclude - mettono a rischio anche il Mercatino di Natale”.