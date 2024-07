Al via i mercatini settimanali a Silvi in via D'Annunzio e via Taranto

La giunta comunale di Silvi ha autorizzato lo svolgimento dei mercatini settimanali estivi in via D'Annunzio e via Taranto. Lo hanno fatto sapere l'assessore Alessandro Valleriani e la consigliera Maria Cichella:

“L’amministrazione comunale ha confermato la scelta di autorizzare i mercatini settimanali in zone opposte, uno a nord in via Taranto e l’altro a sud in via D’annunzio, per due ragioni. La prima è che le due vie individuate si prestano in maniera ottimale allo svolgimento delle attività commerciali ambulanti in quanto sono dotate di un’ampia passeggiata a ridosso della spiaggia e di parcheggi situati nelle vicinanze. La seconda ragione riguarda il

fatto che le due vie insistono in zone solitamente non affollate alle quali il movimento settimanale consente di essere conosciute dal grande pubblico, poiché si tratta di due aree cittadine di pregio ambientale.

Senza dubbio questa scelta sarà ben accolta dai turisti che hanno la possibilità di trascorrere delle serate diverse nelle quali hanno l’opportunità di passeggiare in tutta tranquillità e curiosare tra le bancarelle che offrono prodotti particolari a buon prezzo”. Ogni martedi, dai primi di luglio fino al 3 settembre, in via D’Annunzio, dalla rotonda di inizio via D’Annunzio all’altezza della sede della guardia costiera esporranno i loro oggetti le “Bancarelle delle curiosità” con il coordinamento dell’Associazione Faica.

Il mercoledi, fino al 4 settembre, in via Taranto l’Associazione italiana mercatini ambulanti coordinerà il “Mercatino delle curiosità”. Il sabato, fino al 7 settembre, via D’Annunzio ospiterà il “Mercatino multietnico” curato dalla omonima “Associazione commercianti multietnica”. L’Associazione Nazionale Imprenditori Commercianti (ANIAC) curerà, infine, l’organizzazione di due “Mostre Mercato” in via D’Annunzio. La prima il 21 luglio e

la seconda il 25 agosto, sempre dalla rotonda di via D’Annunzio alla guardia costiera.