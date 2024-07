Nessun aumento a Spoltore per mense e trasporto scolastico: aperte le iscrizioni per accedere ai servizi

Tariffe invariate sia per la mensa che per il trasporto scolastico a Spolore. Lo comunica il sindaco C Chiara Trulli annunciando l'apertura da parte dei Spoltore Servizi delle iscrizioni per usufruire di entrambi i servizi per i propri figli. Gli avvisi sono già disponibili sul sito della società municipallizzata e accessibili anche dal sito istituzionale del Comune. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 agosto 2024.

Per quanto riguarda le iscrizioni l'amministrazione ricorda che gli uffici della Spoltore Servizi sono aperti al pubblico per assistenza o richiesta di informazioni il martedì e mercoledì dalle 09.30 alle 11.30 e l’assistenza telefonica è garantita dal giovedì al venerdì dalle 11 alle 12:30.

Per quanto riguarda le tariffe che vengono quindi riconfermate, queste sono divise in sei fasce a seconda dell'Isee (esenti le famiglie fino a 8mila euro), con tariffe tra 2,50 e 5 euro (per redditi oltre i 20mila euro l'anno). Prevista una riduzione del 50 per cento per chi ha più di un figlio che usufruisce del servizio e Isee inferiore a 14 mila euro.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Sono inseriti in prima fascia, sempre per quel valore Isee, anche gli alunni diversamente abili ai sensi della legge 104 e i bambini ucraini profughi di guerra. Per quanto riguarda il trasporto scolastico sono previste le stesse 6 fasce Isee con tariffe annuali di 130, 160, 200, 300 e 350 euro.

È possibile chiedere la riduzione del 50 per cento utilizzando il servizio per la sola andata o il solo ritorno: ci sono infine le stesse agevolazioni previste per la mensa in caso di secondo figlio, disabili o bambini ucraini. Tutti i dettagli sulle modalità di iscrizione, attraverso la piattaforma Planet School, sono disponibili online.