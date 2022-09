Il sindaco di Spoltore Trulli sulle mense scolastiche: "Per il 2023/24 puntiamo ad un'apertura anticipata"

Il sindaco di Spoltore Chiara Trulli ha fatto sapere che l'amministrazione comunale, per l'anno 2023/2024, punta ad un'apertura anticipata delle mense scolastiche. Se, infatti, per l'anno scolastico che sta per iniziare la mensa partirà il 19 settembre per gli alunni della scuola primaria che fanno il tempo pieno e il 26 settembre per i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, per l'anno prossimo l'obiettivo è farlo coincidere con il primo giorno di scuola. Il sindaco ha dichiarato:

"In questo modo veniamo incontro alle esigenze dei genitori".

Per usufruire del servizio le famiglie devono effettuare l'iscrizione online sul portale https://www.planetschool.it/psspoltore seguendo le istruzioni. In merito alla pandemia da Covid, l’avvio e le modalità di erogazione del servizio mensa saranno subordinate alle normative e alle disposizioni nazionali e regionali emanate in merito alla riapertura delle scuole e al relativo calendario scolastico 2022-2023. Le tariffe a pasto, in base al reddito, variano da 2,50 € a 5 €: il servizio è gratis invece per le famiglie con Isee inferiore a 8000 euro.