Mense scolastiche, Santilli ribadisce: "Pasti assicurati ai bambini, il ricorso al Tar un'intenzione letta sui giornali"

“Del presunto ricorso al Tar della Serenissima (Tribunale regionale amministrativo) abbiamo saputo dagli organi di stampa e a oggi non siamo a conoscenza di nulla al riguardo. È una questione che, nel caso, interessa le due ditte. Una cosa però la voglio ribadire perché si sta facendo troppa disinformazione: il pasto ai bambini nelle scuole di Pescara a partire dall'8 gennaio sarà come sempre assicurato con le modalità che saranno decise dagli uffici a seconda di quanto avverrà, e se avverrà, nelle prossime settimane. Mi è stato assicurato dal dirigente Marco Molisani”.

Il ricorso sull'affidamento della refezione sarebbe un'intenzione per quanto ne sa il Comune e fino a quando certezza non ci sarà tutto procederà come previsto. Anche qualora fosse stato o sarà presentato problemi per i 4.200 bambini che della mensa usufruiscono non ce ne saranno. Questo è il primo punto che tiene a ribadire l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli a chi ha sollevato critiche sull'ipotesi di una proroga.

Se si tratterà di una proroga, con gli iter di legge eventualmente previsti o di un'altra soluzione che pure si individuerà, dipenderà da due fattori: dalla conferma dell'avvenuto ricorso al Tar e dai tempi della giustizia perché non è dato sapere quando i giudici nell'eventualità si pronunceranno. Questo senza dimenticare che in caso di ricorso la ditta che lo dovesse perdere potrà portare tutto davanti al consiglio di Stato. L'incontro con gli uffici dunque Santilli ha voluto farlo per avere risposte sin da ora nel caso in cui il nuovo affidamento dovesse subire uno stop determinato dall'approdo nelle aule di tribunale.

Sul consiglio comunale straordinario chiesto dalle opposizioni nessun problema per l'assessore che, sottolinea, ci sarà. “Come sempre noi non ci tiriamo indietro su nulla. Stanno facendo solo disinformazione. Quella sarà l'occasione per fare chiarezza”. Chi il bando se l'è aggiudicato nel frattempo ha avuto la comunicazione per cui al momento il servizio mense resta in capo alla (Rti) che vede la Elior ristorazione spa di Milano come capogruppo e la Sh Gestioni srl di Chieti come mandante. Gli uffici saranno chiamati a decidere il da farsi se e quando il ricorso sarà ufficiale sebbene del tema si sia già parlato per arrivare pronti ad affrontare l'eventualità. La certezza è che in qualsiasi modo dovesse evolvere la vicenda, ribadisce ancora una volta Santilli, il servizio sarà garantito: “non possiamo lasciare e non lasceremo 4mila 200 bambini senza pasti e questo di certo non avverrà”. Che sia l'una o l'altra ditta insomma il problema per gli alunni non è neanche da prendere in considerazione.