La premier Meloni: "La velocizzazione della ferrovia Pescara-Roma si farà"

«La Roma-Pescara si farà. Grazie al lavoro dei ministri Salvini e Fitto il governo ha individuato tutte le risorse per l'opera che erano state stralciate dal Pnrr. Nei prossimi giorni il Cipe sarà convocato per stanziare le risorse e avviare i progetti». §

A dirlo è stata la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a L'Aquila alla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo.

La Meloni ha anche aggiunto, prima di trasferirsi a Montesilvano: «Le infrastrutture continuano a essere in questa regione la nostra priorità. Sono particolarmente contenta della firma di questo accordo di coesione e di tornare a L'Aquila, in un territorio a cui sono molto legata tanto da essere eletta qui parlamentare».