La premier Meloni sull'Abruzzo: "Posizione strategica unica, esempio di un territorio dalle grandi potenzialità"

L'Abruzzo gode di una posizione strategica unica, ed ha enormi potenzialità di sviluppo. A dirlo la premier Giorgia Meloni, intervenuta con un saluto durante l'Abruzzo economy summit, in corso a Pescara. Il presidente del consiglio ha spiegato che l'Abruzzo è un esempio di un territorio che può svilupparsi in modo importante:

"È al centro dell'Italia, gode di una posizione strategica unica, è la "regione verde d'Europa", ha un patrimonio naturalistico che unisce mare e montagna e che le consente di offrire un turismo accessibile, di qualità e sostenibile, è un territorio votato anche all'industria di settore organizzata in filiera, come ad esempio nell'automotive o nella farmaceutica". La Meloni poi ha citato alcuni esempi di proposte del territorio che vanno in questa direzione:

"Senza dubbio il Mmap, l'alleanza promossa dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo della dorsale adriatica centro meridionale. Un progetto strategico che coinvolge altre tre Regioni - le Marche, il Molise e la Puglia - e che punta ad ottenere obiettivi estremamente concreti. Penso, tra gli altri, al potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria adriatica, all'alta velocità, alla terza corsia dell'A14, al potenziamento dell'offerta sanitaria e alla concertazione sulla gestione dei rischi di Protezione civile e la ricostruzione post sisma".

La premier poi ha assicurato che il Governo ascolterà i contributi che arriveranno dall'Abruzzo economy summit, in quanto è fondamentale ascoltare chi ama e vive il territorio nel quale vive e lavora per avere risposte politiche efficaci, per uno sviluppo anche nazionale e internazionale.