Melilla: "Abruzzo e Molise dovrebbero tornare a essere un'unica regione"

Secondo il politico pescarese Gianni Melilla le regioni di Abruzzo e Molise dovrebbero essere riunificate. L'ex parlamentare è tornato ad affrontare l'argomento in un post pubblicato su Facebook. Queste le parole di Melilla:

"Abruzzo e Molise dovrebbero tornare ad essere un'unica Regione. È stato un errore oltre che una forzatura costituzionale la separazione nel 1963. Perché non tornare insieme? Fermo restando il tema generale e non rinviabile di un nuovo assetto delle Regioni italiane riducendole e accorpandole".

Chissà che dopo l'intervento di Melilla non si riapra concretamente un dibattito per valutare l'effettiva ricostituzione di quella che un tempo era un'unica regione ma che nel 1963, con la modifica dell'articolo 131 della Costituzione, fu divisa in due distinti territori. Questo, tra l'altro, è stato l'unico caso nella storia repubblicana di formazione di due nuove regioni per distacco da un'unica regione originaria, anche se si colloca temporalmente prima dell'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, avvenuta nel 1970.