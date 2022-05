Niente medico di base a Salle, Sant’Eufemia a Maiella e Caramanico Terme: Articolo Uno scrive al ministro Speranza

I rappresentanti locali di Articolo Uno Francesco D’Agresta segretario provinciale Articolo Uno Pescara e Davide Morante responsabile regionale enti locali Articolo Uno Abruzzo hanno scritto al ministro della salute Roberto Speranza per portarlo a conoscenza del problema che affligge Salle, Sant’Eufemia a Maiella e Caramanico Terme sprovvisti di assistenza primaria sanitaria a seguito del pensionamento del medico di base. Dal primo maggio, infatti, nei tre comuni non c'è un medico di base in servizio e per questo Articolo Uno parla di un disservizio grave da colmare immediatamente con il ripristino della copertura sanitaria per fornire l’assistenza minima necessaria a realtà già profondamente penalizzate da un lungo processo di impoverimento delle aree interne.

"Dopo l'incontro dei sindaci con l'assessore regionale competente e raccolta la disponibilità di alcuni medici, che ringraziamo, si sta provvedendo ad una soluzione che possa tamponare al più presto la situazione. Comunque il fatto si inserisce all’interno di un quadro del distretto sanitario pescarese già carente. In questo senso al di là delle competenze interesseremo il ministro della salute Roberto Speranza affinché il governo nazionale vigili sul mantenimento di un diritto fondamentale."

Ricordiamo che nei giorni scorsi erano proprio stati i sindaci Francesco Crivelli, sindaco di Sant’Eufemia a Maiella, Luigi De Acetis, sindaco di Caramanico Terme, e Davide Morante, sindaco di Salle a denunciare la problematica sollecitando la Asl e la Regione Abruzzo ad intervienire il prima possibile.