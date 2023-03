Maxi investimento per asfalti e manutenzione strade, l'amministrazione: "Un intervento mai fatto che dà risposte ai cittadini"

Un investimento mai fatto e frutto di “una grande sinergia tra giunta e consiglio” che è riuscita a “circoscrivere quelle priorità che sono importanti e fondamentali per la viabilità pescarese che da troppo tempo non era al centro di iniziative consistenti”. Questo il commento del sindaco Carlo Masci ai 2milioni e 450 mila euro stanziati per il rifacimento degli asfalti in 24 strade cittadini e gli interventi di manutenzione di altre zone a partire dai Colli e Porta Nuova.

Interventi con i quali, aggiunge l'assessore comunale alle manutenzioni Adelchi Sulpizio, “riusciamo a soddisfare le istanze che ci sono giunte quotidianamente dai cittadini. Aumentiamo quindi la rete di vie che saranno al centro di importanti interventi di manutenzione”.

Quello messo in campo, aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Luigi Albore Mascia “è uno dei Piani triennali più consistenti della storia dell’amministrazione in quanto a destinazioni di risorse. Parliamo infatti di decine e decine di milioni di euro grazie ai finanziamenti dal pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), a fondi regionali e a risorse proprie frutto di un’attenta programmazione messa in piedi fin dal nostro insediamento. Realizzeremo dunque quasi 90 milioni di euro di opere, ma va precisato che una cosa sono le opere pubbliche e un’altra sono le manutenzioni. Abbiamo quindi dato vita – spiega - a un’ulteriore verifica delle determinazioni del piano triennale di quattro mesi fa e abbiamo fatto una scelta ben precisa che accompagna e sostiene il piano di risanamento delle strade che è già in atto, dando continuità già da quest’anno al nostro programma che intende anche favorire e rendere più sicura la mobilità sostenibile e l’utilizzo dei mezzi alternativi”.

Parole le loro che fanno il paio con quelle del presidente della commissione lavori pubblici Massimo Pastore che subito dopo l'approvazione ha sottolineato il fatto che”mai nessuno era riuscito a stanziare 2 milioni 450mila euro per gli asfalti in una sola annualità. Restituiremo ai pescaresi una rete stradale efficiente e sicura. Questi sono fatti che si potranno vedere nell’arco dei prossimi mesi”.

L'occasione per Sulpizio anche per sottolineare che nel frattempo “gli uffici comunali stanno continuando il monitoraggio dei lavori effettuati sulla rete stradale da parte degli operatori dei sottoservizi, in quanto è del tutto evidente che spesso lo stato non buono delle strade è dovuto ai mancati ripristini da parte di queste società. Proprio oggi ad esempio, in via Calabria, si sta procedendo al rifacimento dell’asfalto da parte di una società

Gli interventi sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e sono frutto di un emendamento al piano “Manutenzione straordinaria non programmabile delle vie della città – Accordo quadro”.