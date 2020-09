Maurizio Acerbo ricoverato in ospedale: ha il Covid 19

Maurizio Acerbo è stato ricoverato in ospedale perché ha contratto il Covid 19. Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ex parlamentare ed ex consigliere regionale, ha infatti postato sul suo profilo Facebook un breve messaggio che non lascia spazio a interpretazioni:

"Dall'ospedale di Pescara dove sono ricoverato - scrive Acerbo - ringrazio tutti per i messaggi di affetto e amicizia. #covid19".

Secondo quanto riferisce l'agenzia Dire, Acerbo è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al tampone che gli sarebbe stato fatto dopo essersi svegliato ieri con la febbre. In quarantena sono finiti anche il candidato sindaco di Avezzano Nicola Stornelli e il segretario regionale Marco Fars, che con Acerbo avevano partecipato due giorni fa a una cena pre-elettorale.

LE REAZIONI - L'ex deputato Gianni Melilla ha scritto queste parole all'esponente comunista: "Caro Maurizio, un forte abbraccio. Quando si ha tanta passione politica e voglia di militanza, può succedere. Ma passerà presto. Andrà tutto bene". Il presidente di Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, manda ad Acerbo "un forte abbraccio" e gli ricorda "che siamo tutti con te. Guarisci presto perché abbiamo bisogno tutti di un rompiscatole come te". Infine l'ex presidente del consiglio comunale, Francesco Pagnanelli, augura ad Acerbo "buona guarigione", dicendogli: "Sei un grande lottatore e uscirai più forte di prima!".