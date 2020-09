Acerbo: "I polmoni sono di nuovo sotto attacco e l'indice di infiammazione è risalito"

Dopo un iniziale miglioramento, il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo (ricoverato da oltre una settimana per Covid 19) è peggiorato, accusando di nuovo i sintomi del coronavirus. Come ormai consuetudine, sta raccontando sui social il suo calvario. Ieri Acerbo è stato portato a fare un'altra tac e, per spostarsi all'interno dell'ospedale, ha dovuto utilizzare la barella contenitiva indispensabile per i pazienti del reparto Covid, al fine di evitare contagi.

"Faccio terapia sperimentale con Tocilizumab - scrive l'ex parlamentare - Due punture indolori sulle cosce. Dopo braccia e pancia è la volta delle gambe. Il decorso della malattia è purtroppo comune a tanti altri. Dopo alcuni giorni di miglioramento in cui sembrava tutto finito, il virus torna a mostrare i denti".

La tac, infatti, dice che i polmoni "sono di nuovo sotto attacco", fa sapere Acerbo, aggiungendo che le analisi del sangue "confermano che l'indice di infiammazione è risalito. Tocca pazientare e confidare negli effetti del Tocilizumav che mi hanno iniettato ieri".