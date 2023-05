Maurizia Sciarretta eletta presidente della commissione Pari Opportunità della Provincia

Maurizia Sciarretta è stata eletta presidente della commissione Pari Opportunità della Provincia di Pescara.

Nel palazzo di governo, si è tenuta lunedì 8 maggio la prima riunione della commissione Pari opportunità nominata lo scorso 17 aprile durante il consiglio provinciale.

L’organismo permanente, con nove donne e tre uomini è composto da Maurizia Sciarretta, Manuela Canonico, Riccardo Cilli, Rosa Tartaglione, Filippo Maria Mariani, Carolina Profeta, Angelica Breda, Domenica Sangiorgio, Joshua Di Silvio, Maria Ida D’Antonio, Benedetta Di Marzio e Roberta Tomasi.

Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, sono state elette la presidente e la vice presidente della commissione e all'unanimità sono state nominate Maurizia Sciarretta come presidente e come vice Benedetta Di Marzio precedentemente componente della commissione della Provincia di Pescara dal 2016 al 2020.

«La commissione ha nominato unanime Maurizia Sciarretta come presidente e Benedetta Di Marzio come vice e ha ragionato sui vari temi ai quali lavoreranno tutti i componenti», fa sapere De Martinis, «sono certo che la commissione farà molto bene e per sostenere le varie attività abbiamo previsto anche una somma in bilancio. A fine riunione ho augurato a tutti un grande in bocca al lupo per il lavoro che svolgeranno».

La neo eletta presidente vive a Rosciano, laureanda di psicologia, lavora come musicoterapeuta con i bimbi oncologici all’ospedale di Pescara e con i bambini con disturbo del comportamento alimentare a Villa Pini. «Ringrazio tutti i componenti della commissione che hanno voluto accordarmi la fiducia», dice la presidente Sciarretta, «tra le proposte lanciate oggi quella di realizzare una mappa del territorio provinciale sulle commissioni presenti nei comuni e cercare di promuoverle qualora fossero assenti. Nei prossimi giorni cercheremo di fornire una comunicazione più puntuale sulla commissione e sul programma che porteremo avanti».