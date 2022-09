Elezioni politiche, comizio in piazza Salotto del leader della Lega Salvini

Matteo Salvini a Pescara per un comizio in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr).

Il leader della Lega sarà nel capoluogo adriatico giovedì 14 settembre.

L'appuntamento è fissato per le ore 21.

Quella della settimana prossima sarà la seconda visita di Salvini in Abruzzo in questa campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Salvini sarà ricevuto da dirigenti, amministratori e candidati guidati dal coordinatore regionale e deputato uscente Luigi D’Eramo.