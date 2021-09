Il presidente della Repubblica Mattarella inaugura l'Imago Museum: "Pescara è una città splendida" [VIDEO]

Il capo dello Stato è arrivato a Pescara per l'inaugurazione del nuovo museo di arte contemporanea in centro ed è stato accolto da centinaia di cittadini e dagli alunni delle scuole che hanno intonato l'inno di Mameli

È arrivato a Pescara per inaugurare l'Imago Museum il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è stato accolto da centinaia di cittadini che lo hanno applaudito al suo arrivo e al momento della ripartenza, dietro le transenne sistemate in centro davanti al palazzo che ospita la nuova struttura museale dedicata all'arte contemporanea. Presenti anche gli alunni delle scuole che al passaggio del capo dello Stato hanno intonato l'inno di Mameli.

Mattarella è stato accolto dal sindaco di Pescara Carlo Masci, dal presidente della Regione Marco Marsilio, dal presidente della Provincia Antonio Zaffiri e dal presidente della fondazione PescarAbruzzo Nicola Mattoscio. Proprio la fondazione ha voluto l'istituzione del museo che potenzia ulteriormente l'offerta culturale della nostra città. Il presidente della Repubblica ha visitato rapidamente il museo, e poi si è intrattenuto per pochissimi minuti con i presenti definendo Pescara una città splendida e ringraziando per l'invito ricevuto per l'inaugurazione del museo. Mattarella ha ricordato che, nelle circostanze e nei momenti drammatici come nel caso del terremoto dell'Aquila e della pandemia, i cittadini ritrovano la reciproca solidarietà e si battono per riavere spazi e momenti fondamentali per la socialità e la cultura fa parte proprio dei pilastri della società.

All'uscita dal museo, diversi cittadini hanno gridato: "Lei è come Pertini", "Non vada via dal Quirinale" e Mattarella ha salutato la folla che lo attendeva e che gli ha chiesto di rimanere in carica in vista della scadenza del suo mandato.