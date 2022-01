Pagano sul Mattarella bis: "Si è data una risposta matura in un momento storico molto delicato"

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, era uno dei grandi elettori che in questi giorni sono stati chiamati a votare per il Quirinale. Ebbene, anche il senatore pescarese plaude alla rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica, esprimendo una netta soddisfazione per il raggiungimento di questo importante risultato politico.

Ecco le riflessioni che Pagano ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Facebook: “Solo qualche giorno fa il nostro presidente Berlusconi, purtroppo, aveva annunciato con spirito di unità nazionale la rinuncia alla sua candidatura a Presidente della Repubblica. Oggi con lo stesso spirito di responsabilità nazionale, il nostro movimento politico Forza Italia si è reso favorevole alla riconferma di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Si tratta di una scelta che corrisponde alla necessità di dare una risposta matura in un momento storico molto delicato per il futuro degli italiani”.

Poi il senatore Pagano aggiunge: “Modificare gli attuali precari equilibri di una maggioranza così eterogenea, con la pandemia da superare e la sfida del Pnrr da vincere, sarebbe stato troppo rischioso per il futuro del nostro Paese. È stato così rieletto il presidente Mattarella che, tra l’altro, risulta essere molto amato dagli italiani, avendo saputo gestire il proprio ruolo di garante del popolo Italiano con molta saggezza e buon senso. Grazie. Buon lavoro, presidente!”, conclude il coordinatore regionale degli azzurri.

Sulla questione interviene anche un altro parlamentare abruzzese, cioè il deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro, per il quale “con Mattarella vince il Paese e perdono gli apprendisti stregoni Salvini e Conte, che hanno sbagliato tutto ciò che potevano sbagliare e l’Italia ha visto e capito tutto”. Il leader di Iv, Matteo Renzi, viene invece definito da D'Alessandro "un gigante difensore della politica e delle Istituzioni". Poi D’Alessandro conclude ricordando che “nel 2015 Salvini dichiarava che Mattarella non era il suo Presidente, quattro anni fa Di Maio e i 5 Stelle chiedevano la messa in stato di accusa per alto tradimento del Presidente Mattarella, ora hanno votato tutti la scelta di Renzi di sette anni fa”.