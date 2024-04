Mastrangelo e Khamas del Pd: "No associazioni antiabortiste nei consultori, sì consultori laici"

«No associazioni antiabortiste nei consultori, sì consultori laici».

A ribadirlo sono stati Claudio Mastrangelo, dirigente nazionale del Partito Democratico e Yassmen Khamas (entrambi candidati al consiglio comunale) davanti al consultorio di via Giannina Milli a Pescara.

I due esponenti democrativi hanno voluto ribadire anche a livello locale il dissenso dei confronti dell’emendamento del governo che consentirebbe l’introduzione delle associazioni antiabortiste nei consultori, limitando, di fatto, la libera scelta delle donne nel decidere della propria maternità.

«Siamo nel consultorio di via Milli a Pescara per protestare anche qui contro questo assurdo emendamento del governo al decreto Pnrr che prevede di inserire all’interno dei consultori le associazioni pro-life e antiabortiste facendo una gratuita e inutile violenza psicologica alle donne che decidono di abortire e quindi accedere al servizio dell’interruzione volontaria di gravidanza», dice con una nota Claudio Mastrangelo. Yassmen Khamas, candidata nella lista del Pd, sottolinea inoltre: «La comunità europea aveva varato delle linee guida per garantire l’IVG e per avere una accessibilità libera e totale, e qualsiasi tipo di emendamento che vada ad aumentare l’ostruzionismo come questo è sicuramente una limitazione legalizzata che non può più esistere».

«Purtroppo, l'amministrazione comunale non può agire direttamente nei consultori, di competenza della Regione, però può far sì che attraverso la collaborazione degli attori economici della città e con delle partnership aprire dei consultori laici e autogestiti che siano a riparo da queste sferzate della politica reazionaria della destra. Nei prossimi tre anni garantiremo che ciò avvenga nella maniera più trasparente possibile», concludono i candidati.