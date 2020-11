Masterplan, Marsilio: "Dal ministro del sud garanzie sul rifinanziamento dei progetti"

Importanti novità sul Masterplan: secondo quanto fa sapere Marco Marsilio, dal ministro del sud Giuseppe Provenzano sono giunte garanzie sul rifinanziamento dei progetti.

Ieri pomeriggio, infatti, durante la videoconferenza tra i presidenti delle Regioni e il ministro per parlare di Recovery Fund e riprogrammazione dei fondi, lo stesso Provenzano (su precisa richiesta del governatore abruzzese) ha assicurato che per l’inizio di gennaio 2021 porterà una delibera stralcio, in attesa di approvare la programmazione 21/27, per anticipare le somme necessarie a coprire la riprogrammazione da cui erano stati stralciati fondi usati per fare fronte all’emergenza Covid.

Ecco cosa ha detto Marsilio: