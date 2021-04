Proseguono le consegne dei mastelli per la raccolta differenziata ai residenti della zona dei colli Innamorati

Domenica 25 aprile e domenica 2 maggio saranno consegnati i kit per la raccolta differenziata ai cittadini residenti nella zona di colli Innamorati e dintorni, per prepararsi all'avvio della raccolta differenziata che scatterà il 3 maggio quando verranno ritirati i cassoni stradali. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Del Trecco, aggiungendo che le consegne avverranno nell'ex sede della circoscrizione Colli in via di Sotto.

L'attività di consegna dei mastelli è iniziata il 12 aprile a domicilio da parte di Ambiente Spa che ha avviato anche una campagna di informazione per gli utenti per il corretto conferimento del pattume a partire dall'inizio di maggio. L'assessore ha ricordato come questo tipo di raccolta a domicilio stia funzionando perfettamente nelle zone della città dove è già stata attivata:

Funziona per l’utente che sa perfettamente quando e cosa conferire, giorno per giorno, con un calendario preciso, differenziato zona per zona, e ha un rapporto molto più diretto con gli operatori di Ambiente che aiutano anche i cittadini a fronte di una qualunque problematica, ad esempio nell’individuare esattamente il tipo di rifiuto da conferire, o anche nel correggere dei comportamenti incolpevolmente scorretti. E quindi funziona anche per Ambiente e per l’amministrazione comunale, che riescono a gestire meglio il servizio di ritiro del rifiuto, del suo conferimento, anche in termini di economicità e costi.

Il 2021, ricorda la Del Trecco, sarà l'anno della svolta per i rifiuti a Pescara, portando questo sistema anche in centro e nelle zone dove vi sono ancora i bidoni stradali che spesso diventano anche ricettacolo di rifiuti conferiti da cittadini provenienti dalla provincia o addirittura base per scarico di ingombranti senza alcuna autorizzazione. Ai colli saranno circa 4.500 i cittadini interessati, 2 mila famiglie alle quali sono già stati distribuiti molti kit a domicilio: