Massimo Galasso è il nuovo presidente di Ambiente Spa

Il nuovo presidente di Ambiente Spa, la società che si occupa della gestione dei rifiuti e dell'igiene urbana a Pescara e in altri comuni della provincia, è Massimo Galasso. La nomina è arrivata nei giorni scorsi ed oltre al nuovo presidente è stato nominato anche il nuovo consiglio d'amministrazione. Galasso prende il posto di Massimo Papa. Nominati nel consiglio Valeria Toppeti ed Emilio Longhi, mentre sono stati confermati Francesca Sagazio, e Alessandra De Luca. Il direttivo rimarrà in carica per tre anni.

Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri comunali della Lega:

"Competenza ed esperienza: siamo molto soddisfatti della nomina a presidente di Ambiente Spa di Massimo Galasso e del nuovo CDA che rappresentano un cambio di passo verso le strategie in merito alle politiche di raccolta. Siamo molto fiduciosi sull'impostazione che darà il nuovo presidente all'azienda, rilanciando una politica seria degli investimenti perché è necessario modernizzare il parco dei mezzi e soprattutto sarà necessario ascoltare il personale e tutta la struttura a partire dai dipendenti affinché si attui una politica meritocratica a cui il centrodestra ha fatto sempre riferimento. Ringraziamo il sindaco Masci e i sindaci dell'assemblea che hanno condiviso con noi questa scelta".

Anche l'assessore comunale Isabella Del Trecco, da noi interpellata, ha espresso soddisfazione per la nomina di Massimo Galasso e degli altri consiglieri:

"Parliamo di persone competenti e sono certa che il lavoro iniziato in questi anni andrà avanti bene e sempre rivolto al miglioramento del servizio ai cittadini. Ringrazio di cuore per il lavoro svolto Massimo Papa ed auguro un buon lavoro al presidente Massimo Galasso e a tutti gli altri componenti del cda".