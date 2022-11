Massimo Berardinelli nuovo segretario provinciale di Articolo Uno

Massimo Berardinelli è il nuovo segretario provinciale di Articolo Uno Pescara. 44 anni, operaio di Elice, prende il posto di Francesco D'Agresta, eletto nel 2018, che ha assunto un incarico politico in Cgil. L'elezione, all'unanimità, è avvenuta ieri a conclusione dei lavori del secondo congresso provinciale di Articolo Uno.



Ecco cosa dichiara Berardinelli: "È per me un onore assumere questo ruolo, continueremo la nostra battaglia politica in difesa del lavoro e dei diritti. Al Pd diciamo che siamo pronti per una costituente purché sia vera e rigeneratrice. Ringrazio tutti i compagni e le compagne per il lavoro portato avanti sin qui e Francesco D'Agresta per aver svolto il ruolo di segretario in maniera puntuale e con metodo collegiale".