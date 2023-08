Mascia replica al Pd sui fondi per i lavori in via Colle di Mezzo: "Solo demagogia, gli interventi saranno completati come da programma"

L'assessore comunale Luigi Albore Mascia replica alle accuse mosse dai consiglieri del Partito Democratico (Antonio Blasioli consigliere regionale e Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli e Marco Presutti consiglieri comunali) in merito ai presunti fondi dirottati dai lavori stradali in via Colle di Mezzo per la fontana in piazza Salotto:

“La demagogia politica non salverà il Pd: la realizzazione della fontana di piazza Salotto nasce dall’esigenza di ‘coprire’ il buco lasciato dal fallimento della fontana di Toyo Ito, collassata due mesi dopo la sua installazione al costo di 1milione e mezzo di euro. E la realizzazione di quell’opera nulla toglie agli interventi già programmati per il rifacimento di via Colle di Mezzo, altro risanamento che il Pd-giunta Alessandrini, in cui il consigliere regionale Blasioli ricopriva la carica di vicesindaco, non ha neanche progettato. Stiano tranquilli Blasioli e il Pd: la nostra giunta porterà a termine tutte le opere programmate, anche quelle che la giunta Alessandrini non ha mai immaginato di fare, né ha mai programmato, tanto che nessun cittadino ricorda un’opera lasciata dall’amministrazione di sinistra”

“Due milioni e mezzo di euro sono i fondi disponibili per risanare buche, dissesti stradali e avvallamenti, un’ondata di cantieri che spalmeremo su tutta la città, e che riguardano solo le strade, oltre ai 100milioni di euro di opere pubbliche e investimenti che stanno cambiando il volto di Pescara. E quei 2 milioni e mezzo di euro comprendono via Colle di Mezzo dove interverremo in modo robusto, come già in precedenza accaduto in via Tiberi, una strada che per 70 anni ha atteso quel collegamento tra la Madonna dei sette folori e il cimitero che il Pd non ha mai voluto realizzare. E oggi arriva il solito il consigliere Blasioli con il tradizionale minestrone del sabato e allora facciamo ordine: la fontana di piazza Salotto, che in pochi mesi è divenuta un punto di ritrovo e di riferimento per cittadini e turisti, ha avuto la funzione e la capacità di sanare quella ferita lasciata dal bicchiere crollato di Toyo Ito voluto dal Pd, costato 15 anni fa 1milione e mezzo di euro, ovvero 5milioni di euro attuali."

Quell'interveno, aggiunge Mascia, ha permesso di sistemare i portici della piazza, dove c'erano crateri stradali come in via Colle di Mezzo, opera che il Pd non ha mai pensato di realizzare per il centro urbano, il luogo più attrattivo di Pescara:

"Il Pd paventa un ‘travaso’ di economie tolte da via Colle di Mezzo in favore di piazza Salotto, ma il Pd dimentica di dire che il Covid prima e la guerra oggi hanno causato un aumento spaventoso dei prezzi delle materie prime, letteralmente triplicati, dunque, a fronte di una necessità amministrativa, un assestamento è più che giustificato e normale, ma tale variazione nulla toglie al resto della città, men che meno ai cittadini di via Colle di Mezzo. Possiamo rassicurare il Pd e Blasioli: la maggioranza del sindaco Masci è attenta agli interventi da realizzare, e siamo felici dell’attenzione che, a detta di Blasioli, l’opposizione dedica da quattro anni ai nostri cantieri, peccato che l’ex vicesindaco Blasioli non abbia profuso la stessa attenzione durante i 5 anni della sua giunta Alessandrini”.