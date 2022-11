Mascia sui cantieri e progetti dell'amministrazione comunale in città: "Cambieremo l'aspetto di Pescara per i prossimi 20 anni"

Pescara cambierà aspetto e diventerà una città davvero moderna ed adeguata alle nuove esigenze dei cittadini. A dirlo l'assessore comunale Luigi Albore Mascia, contattato da IlPescara per fare il punto della situazione, in una visione complessiva, dei cantieri in corso e di quelli che nel 2023 saranno aperti lungo le strade, piazze e nelle varie zone della città come previsto dal lungo e corposo piano delle opere pubbliche. Fondamentalmente, spiega Mascia, sarà attuato in tutti i suoi capitoli il piano di rigenerazione urbana del 2021 e che punta su due cardini di intervento per migliorare tutto il sistema urbano e viario di Pescara:

"Il primo obiettivo è quello di realizzare finalmente un sistema pubblico locale moderno, adeugato alle esigenze della città e che sia incentrato sull'interscambio fra mobilità sostenibile, mezzo pubblico ed automobile privata che non dovrà essere più l'elemento di scelta quasi esclusiva ed obbligata per l'utente che intende muoversi all'interno di Pescara ma anche in tutta l'area metropolitana. Sì, perchè la visione dell'attuale amministrazione comunale è più ampia e vede al 2024 come data probabile dell'effettiva fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ed in tal senso dovranno essere indirizzati gli interventi, ragionando su un'area ben più ampia di quella dei confini cittadini, e che comprenda non solo gli altri due comuni da accorpare ma anche tutto il territorio per la grande "T" che vede idealmente la zona costiera unire la direttrice che guarda ad ovest fino a San Giovanni Teatino ed oltre, al confine con l'altro capoluogo di provincia, Chieti, garantendo un sistema di mobilità integrato ed efficiente. "

In questo contesto, prosegue l'assessore, si inserisce come elemento fondamentale anche lo sviluppo e la messa in opera dei due nuovi lotti della filovia:

"La filovia è cruciale per riuscire a creare questo collegamento con la zona ovest della città e San Giovanni Teatino: in questa direzione va infatti la realizzazione del secondo e terzo lotto che include viale Marconi, e gli interventi in viale Marconi del progetto di riassetto puntano proprio a questo: attraversare la città con i filobus fino alla zona del tribunale per poi arrivare a San Giovanni Teatino da una parte, e dall'altra coprire la direttrice sud, costiera, fino a Francavilla al Mare. Andare quindi anche oltre il concetto della Nuova Pescara, per una mobilità interconnessa, con parcheggi di scambio che incentiveranno gli utenti ad utilizzare il nuovo sistema di trasporto pubblico leggero".

L'altro punto chiave ed obiettivo, aggiunge Mascia, è quello di dare un nuovo aspetto, di ammodernare l'intero spazio urbano cittadino con un maxi intervento che prevede decine di cantieri sparsi nelle strade della città:

"Sfrutteremo i 90 milioni di euro messi in bilancio con il piano triennale dele opere pubbliche per un radicale e profondo ammodernamento delle nostre piazze, delle nostre strade e dei quartieri. Un progetto ambizioso che definirei epocale per rispondere alle richieste che arrivano dai cittadini di messa in sicurezza, riqualificazione e miglioramento delle strade nelle zone di Pescara periferiche e centrali. Cito solo alcuni cantieri come quello che interesserà via Andrea Doria, o ancora la nuova direttrice viaria che nascerà con la riqualificazione di viale Benedetto Croce, gli interventi su Borgo Marino sud e l'eliminazione nella zona della pineta dannunziana dello svincolo a trombetta della tangenziale solo per citarne alcuni. Interverremo poi su alcune particolari situazioni di criticità e degrado dove non si agisce da oltre 20 25 anni: parliamo ad esempio del Ferrhotel in zona stazione, l'area di risulta dove partiranno i primi interventi. Un maquillage che cambierà il volto di Pescara per i prossimi 20/25 anni. Vogliamo una città non invasa dalle automobili, con infrastrutture e collegamenti efficienti, e più bella e gradevole dal punto di vista estetico. Abbiamo l'occasione per sanare "cicatrici" urbane per troppo tempo dimenticate".