Il sindaco Masci annuncia battaglia su Villa Basile: "Deve tornare ad essere aperta al pubblico"

Villa Basile deve tornare ad essere aperta a tutti i cittadini. Il sindaco di Pescara Masci annuncia battaglia in merito alla decisione di interdire l'accesso al pubblico apponendo cartelli con la scritta "proprietà privata" davanti al parco pubblico. Il Comune, fa sapere il primo cittadino, non ha alcuna intenzione di recedere rispetto al possesso dell'area di Villa Basile donata nel 1975 alla città.

La sua destinazione era quella di parco pubblico, nonostante la corte d'appello abbia rigettato in questi giorno l'appello presentato dal Comune per la sentenza di primo grado che aveva dichiarato acquisto per usucapione a favore dei discendenti del Barone Basile.

Il difensore dell’ente mi ha comunicato per iscritto che la decisione della Corte d’Appello è priva di efficacia esecutiva poiché a tal fine non vi è ancora il passaggio in giudicato. Quindi quei cartelli vanno rimossi immediatamente. Abbiamo nel frattempo già conferito il mandato legale a ricorrere per Cassazione per tutelare i diritti del Comune e siamo motivatamente fiduciosi che le nostre rivendicazioni vengano accolte dal supremo organo giurisdizionale

Per questo, Masci ha chiesto agli uffici competenti e alla polizia municipale per avviare con urgenza le iniziative utili per rientrare in possesso dell'area verde e del vivaio comunale ricordando che in questi anni per altri giudizi riguardanti sempre il possesso di Villa Basile, l'amministrazione comunale ha avuto a suo favore otto sentenze.

.