Masci mostra le immagini di via Falcone e Borsellino dopo la fine dei lavori di riqualificazione [VIDEO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha pubblicato un video che mostra, dall'alto, via Falcone e Borsellino dopo la fine dei lavori di riqualificazione e la chiusura del cantiere:

"Ecco via Falcone-Borsellino, totalmente rinnovata. In questi anni abbiamo sostituito l'illuminazione con nuovi lampioni a Led, sistemato la rete fognante, realizzato la pista ciclabile, scarificato e asfaltato completamente la strada, rinnovato la segnaletica orizzontale e verticale. Il nostro lavoro continua, su tutte le strade della nostra città."

Ricordiamo che i lavori eseguiti in via Falcone e Borsellino fanno parte del progetto di riqualificazione delle strade e delle piazze cittadine approvato dalla giunta Masci che prevede investimenti, grazie a fondi Pnrr, di alcuni milioni di euro per il rifacimento degli asfalti, dei marciapiedi, degli impianti di illuminazione e delle segnaletiche al fine di rendere le strade più sicure per gli automobilisti e per l'utenza debole.

