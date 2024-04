Masci sul verde nella zona della Madonnina: "Nessun taglio indiscriminato, le piante verranno solo spostate" [FOTO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci interviene in merito alla questione dei lavori in corso nella zona della Madonnina, dopo le polemiche sollevate giovedì 18 aprile dal consigliere comunale di opposizione Mirko Frattarelli e dal comitato "Strada parco bene comune" che avevano contestato, inviando anche delle foto, il taglio o comunque la rimozione del verde nella grande aiuola che si trova vicino alla statua della Madonna, parlando dell'ennesima colata di cemento per realizzare una fontana a discapito del verde pubblico.

Il sindaco ha chiarito che i lavori sono stati approvati dalla soprintendenza, spiegando che in realtà il verde che è stato rimosso verrà spostato da un'altra parte ovvero dove prima era presente la fontana, mentre nella grossa aiuola dove si trovavano le piante precedentemente, verrà realizzata la fontana. Dunque non vi sarà alcuna diminuzione del verde, aggiungendo che le palme non saranno toccate dai lavori.