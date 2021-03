Masci su tamponi e vaccini a Pescara: "Effettuati 60 mila test, ora puntiamo a 1.500 vaccini al giorno"

Il sindaco di Pescara Masci, con un post su Facebook, ha commentato l'esito del nuovo fine settimana dedicato allo screening per il Covid, con la ripresa dei tamponi rapidi di massa. Masci ha fatto sapere che sono stati eseguiti 4.106 tamponi rapidi, per un totale complessivo di 60 mila tamponi dall'inizio delle attivitò di screening in città.

Il primo cittadino poi ha aggiunto:

Con la stessa squadra, non appena avremo un numero di dosi di vaccino adeguate, partiremo prestissimo con la vaccinazione diffusa, puntiamo a fare 1.500 vaccinazioni al giorno

Ricordiamo che i tamponi risultati positivi, scovando quindi degli asintomatici al Coronavirus, nel fine settimana sono stati 17, un dato che l'assessore Seccia ha commentato come incoraggiante sul fronte della diffusione della pandemia in città, che ormai da oltre un mese è in zona rossa per ordinanza regionale del presidente Marsilio.