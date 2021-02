Il sindaco Masci contrario al taglio delle corse Tua a Pescara: "Disagi e disservizi per i cittadini"

Rivedere il taglio di 123 corse giornaliere Tua nella città di Pescara e nell'area metropolitana che sta già causando disservizi e problemi ai cittadini anche durante la zona rossa. Lo ha chiesto il sindaco Masci che si è detto contrario alla decisione presa dalla Regione e dalla Tua di ridurre le corse a causa del minor afflusso di utenti per le restrizioni in particolare a Pescara e Chieti, e per la chiusura delle scuole superiori su tutto il territorio regionale.

Masci ha scritto al presidente Tua Giuliante e al sottosegretario alla presidenza della giunta regionale De Annuntiis:

Il taglio dei servizi di trasporto pubblico è stato deciso senza che il Comune di Pescara sia stato coinvolto o sia stato invitato a partecipare, con i suoi rappresentanti politici e tecnici, a qualsivoglia tavolo di consultazione; né tantomeno mi risulta che sia stato chiesto un parere al Comitato Tpl, quale organismo preposto a modificare le linee di percorrenza degli autobus

Per Masci, i cittadini che usufruiscono quotidianamente del servizio pubblico anche in zona rossa, necessitano di collegamento efficaci ed efficienti fra il centro urbano e il territorio della provincia e per questo ha chiesto un incontro urgente aperto ai tecnici per arrivare ad una soluzione soddisfacente.