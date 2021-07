Masci ringrazia gli operatori che hanno ripulito la città dopo la festa per la vittoria all'Europeo [VIDEO]

Il primo cittadino ha postato sulla sua pagina Facebook ufficiale alcuni video che mostrano le strade e le piazze cittadine colme di rifiuti dopo la festa dei tifosi per la vittoria della Nazionale all'Europeo di calcio

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto ringraziare con un post sulla sua pagina Facebook, gli operatori di Ambiente Spa che nella notte e alle prime luci dell'alba sono entrati in azione per la pulizia straordinaria di strade, marciapiedi e piazze dopo la festa dei tifosi per la vittoria della Nazionale italiana agli Europei.

"Dopo la grande vittoria tutti a festeggiare, stanotte qualcuno a pulire. Questa mattina Pescara si presentava pulita e in ordine. Grazie a chi ha operato per far trovare la città pulita. "

Il primo cittadino poi ha voluto ricordare che occorre sempre mantenere il più possibile comportamenti civili evitando di rendere strade e piazze colme di rifiuti:

"Se ciascuno di noi pensasse che i marciapiedi e le strade non sono discariche, la città sarebbe ancora più pulita e gli operatori ecologici sarebbero molto agevolati nei loro compiti."