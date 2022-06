Masci sull'avvio della stagione balneare in città: "Spiagge piene, l'estate inizia nel migliore dei modi"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto commentare la prima domenica di giugno per la città di Pescara sul fronte delle presenza in spiaggia e sul lungomare. Complice anche il grande caldo che ha fatto riversare cittadini, turisti e persone arrivate da fuori città sulle spiagge, il primo cittadino si è detto entusiasta con l'estate che è iniziata nel migliore dei modi, sottolineando come questa positiva immagina sia stata ripresa anche da Sky in occasione della finale nazionale di Supercoppa Beach Soccer:

"Ieri Pescara in diretta nazionale Sky ha mostrato il suo volto migliore, spiaggia piena, sole, mare, divertimento, vita, allegria, bandiere blu, uno spot pubblicitario fantastico, una promozione della città incredibile. Mi dispiace che anche su questo meraviglioso quadro qualcuno sui social abbia trovato il modo di esprimersi negativamente, quasi che avesse fastidio del successo della città. "

Masci poi ha ricordato quanto accaduto durante i Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia qualche anno fa, quando ci fu un problema per il mare inquinato:

"Non mi piace ricordare il passato, però forse troppo presto qualcuno ha dimenticato quando, pochi anni fa, in occasione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia, Pescara dovette spostare le gare di nuoto perché il mare in tutta la zona centrale era inquinato, facendo una pessima figura a livello mondiale. Ieri, due giugno, la nostra spiaggia lunga dieci chilometri, non riusciva a contenere tutte le persone che l'affollavano, l'estate è cominciata sotto i migliori auspici."