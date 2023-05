Masci torna per un sopralluogo nel ferro di cavallo: "La demolizione prosegue spedita, il silenzio dopo decenni di rumori assordanti" [VIDEO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci si è recato nella mattinata di venerdì 26 maggio nell'area del ferro di cavallo in via Tavo dove è in corso la demolizione del noto fabbricato. Il primo cittadino, con un video diffuso sui social, ha spiegato che con il sopralluogo ha voluto verificare l'avanzamento del cantiere partito ormai da diverse settimane e che vedrà prima l'abbattimento dei palazzi popolari oggetto di degrado e di problemi di criminalità per decenni, e poi la ricostruzione e riqualificazione con la realizzazione di nuove palazzine e aree verdi.

"L'avanzamento dei lavori è eccellente: la ditta sta proseguendo con la demolizione degli interni per poi passare alla distruzione anche di tutta la struttura esterna e le fondamenta. In realtà mi reco in questo luogo per ascoltare anche il silenzio assordante che ormai da settimane domina l'area del ferro di cavallo, dopo decenni di rumori assordanti riguardanti questo pezzo della città.

Un silenzio assordante, rimbomba tra le mura di quello che è, ormai, lo scheletro dell'ex fortino della droga, che la città ha riconquistato e che tra qualche giorno non esisterà più. Vederlo così, mi rende orgoglioso dell’operato di questa amministrazione. Per citare il noto rapper italiano, Marracash: ”Solo chi non è capace, dice che impossibile”."

Nei giorni scorsi sempre il sindaco Masci, assieme all'assessore Isabella Del Trecco, aveva fatto visita ad alcune famiglie che vivevano, regolarmente, nel ferro di cavallo e che sono state trasferite in altri alloggi popolari in via IV novembre a Pescara.