Masci: "Pescara si trasforma ogni giorno, è una città che non si ferma mai"

Sopralluogo del sindaco Carlo Masci, nella mattinata del 22 luglio, in alcuni cantieri attualmente in corso a Pescara: "Devo dire che ho trovato, con mio grande piacere, operai al lavoro, di sabato, sotto un sole a 40 gradi", scrive sui social.

E qui scatta subito la prima polemica, perché una donna contesta a Masci il fatto che i tecnici stessero effettuando gli interventi previsti con questo caldo: "Li ho portati al bar a rinfrescarsi", replica il sindaco. "I turni e le modalità di lavoro li decide l'impresa in ossequio ai contratti collettivi". E aggiunge: "Io ho fatto un post su Facebook, non un contratto di lavoro. Gli operai e i datori di lavoro sanno come devono comportarsi. Io, più che guardare i lavori e offrire loro una bibita al bar, non posso fare".

Stamane il primo cittadino è stato a Porta Nuova, più precisamente in via Pepe, via Croce, via Thaon de Revel e via Mezzanotte "dove i lavori proseguono con puntualità", per poi spostarsi sulla riviera nord, "dove l'impresa ha posto a dimora le palme sul lato monte del marciapiede, che è stato totalmente riasfaltato e resinato. Pescara si trasforma ogni giorno, è una città che non si ferma mai, diventa sempre più bella", conclude Masci.