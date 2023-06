Masci chiede scusa ai pescaresi: "Vicenda penosa"

Con un post pubblicato sui social, il sindaco Carlo Masci torna sugli arresti in Comune da cui si è dissociato chiedendo, ieri, anche scusa ai cittadini: "Molte persone si sono meravigliate e mi hanno manifestato il loro apprezzamento - scrive - in relazione alla penosa vicenda che ha visto coinvolti quattro dipendenti comunali in questioni di droga e comportamenti illeciti al vaglio dei magistrati inquirenti".

Come capo dell'amministrazione, precisa Masci, "se all'interno dell'Ente accadono episodi che creano tensione, fastidio e apprensione nei cittadini, mi sento in dovere di chiedere scusa, ma, nello stesso tempo, non posso non evidenziare che, mentre in passato le vicende penali hanno riguardato amministratori pubblici (sindaci, assessori e consiglieri comunali), in questo caso gli atti sotto esame sono stati tutti compiuti da dipendenti, e nessun politico dell'attuale amministrazione è stato minimamente sfiorato dall'indagine".

Poi il sindaco aggiunge: "Anche se l'opposizione cerca di intorbidire le acque, creando confusione tra il ruolo politico di indirizzo e quello dirigenziale di gestione, è chiaro a tutti che il sindaco non possiede strumenti ispettivi per controllare le azioni e i comportamenti dei dipendenti, né può incidere sulle attività gestionali da essi compiute, perché se lo facesse, allora sì commetterebbe un'illecita ingerenza. Dopo i primi giorni in cui tutti abbiamo dovuto capire cosa stava succedendo, abbiamo sostituito immediatamente il dirigente e i dipendenti indagati, le attività amministrative sono tutte ripartite senza soluzione di continuità".

Il primo cittadino precisa che "i cantieri non si sono mai fermati, ci stiamo concentrando sulle strade per intervenire sui manti ammalorati. Tra due giorni riprenderemo e completeremo l'intervento di asfaltatura di via Bassani-Pavone, compresi i due sottopassi. Anche in questo caso l'impresa si sta organizzando per lavorare di notte per ridurre al minimo i disagi. Andiamo avanti con la determinazione e l'impegno di sempre", conclude Masci.