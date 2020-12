Masci interviene sul "caso" dei fondi alla scuola di cucina di Romito e gli fa un invito: "Venga a Pescara a portare le sue idee"

Sospendere la realizzazione del progetto del campus di alta formazione enogastronomica di Niko Romito sarebbe l'ennesima occasione persa per l'Abruzzo. Lo ha detto il sindaco Masci intervenuto sulla vicenda delle polemiche relative ai fondi pubblici pari ad un milione di euro che potrebbero essere stanziati per la scuola di cucina dello chef stellato.

Nel dibattito ieri si era inserito anche il presidente della Regione Marsilio che auspicava unità da parte del consiglio regionale nell'approvazione l'emendamento della Lega per dare il via ad un polo d'eccellenza che avrebbe ricadute importanti per tutto il settore enogastronomico abruzzese.

Secondo Masci, che spiega di non essere a conoscenza di tutte le dinamiche e dei metodi di valutazione e scelta, sottolinea come la start up che intende creare Romito è una filiera che metterà in moto formazione, lavoro, produzione e diffusione delle nostre eccellenze agro alimentari, nel segno dell'innovazione e si andrebbe a collocare fra i tanti gioielli della qualità riconosciuti a livello nazionale e internazionale in Abruzzo.

Per questo, il primo cittadino lancia anche un invito allo chef: