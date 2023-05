Sindaco e vicesindaco pranzano in mensa con gli alunni della scuola di Borgomarino per la giornata mondiale sulla celiachia [FOTO]

Un pranzo speciale assieme agli alunni della scuola primaria di Borgomarino, preparato completamente senza glutine nella giornata mondiale della celiachia. Il sindaco Carlo Masci e l'assessore e vicesindaco Gianni Santilli hanno questa mattina pranzato nella mensa della scuola primaria in via Giacomo Puccini, per un'iniziativa voluta dalla dirigente scolastica e dagli insegnanti, per sensibilizzare tutti sul tema dell'intolleranza al glutine, patologia che colpisce moltissime persone.

Il pasto garantito dal servizio di ristorazione scolastica Serenissima, consistente in riso al pomodoro, carote e affettato di carne bianca, è stato servito infatti servito rigorosamente senza glutine, riscuotendo l’apprezzamento di tutti, degli ospiti, dei docenti e dei bambini. Sono circa 200 gli alunni della primaria di Borgomarino, ogni giorno divisi in due turni per la refezione scolastica. Il sindaco Carlo Masci, celiaco, ha commentato:

"Credo che il servizio erogato dal Comune sia molto rigoroso in termini di monitoraggio e controllo e oggi ho potuto personalmente constatare che il cibo fornito è di buona qualità. Come celiaco ho a mia volta accettato l’invito e per me è stato davvero molto piacevole pranzare con i bambini. Mi complimento anche con le docenti perché ho constatato come tutto avvenga con il massimo ordine. Questa mattina il Comune di Pescara, su iniziativa dell’assessore Gianni Santilli, ha infatti proposto di modificare il menù per tutti i bambini e gli adulti fruitori del servizio mensa."

Santilli ha poi ricordato i numeri riguardanti i pasti senza glutine somministrati nelle mense scolastiche pescaresi:

"Vale la pena ricordare che solo nell’anno scolastico 2021/2022, che è ovviamente l’ultimo dato completo disponibile, sono stati complessivamente erogati 3571 pasti senza glutine per bambini e 1142 pasti senza glutine per le insegnanti che ne avevano fatto richiesta. Questa iniziativa coglie a mio avviso due distinti obiettivi: verifichiamo il rispetto degli standard qualitativi che abbiamo concordato con la Serenissima ma, soprattutto, in questa giornata particolare, abbiamo voluto sostenere e far crescere la sensibilità intorno a ciò che riguarda la celiachia, un problema diffuso ma sul quale possiamo far crescere le buone pratiche per la risoluzione di ogni eventuale criticità all’interno della scuola. Mi fa piacere che bambini e corpo docente abbiamo apprezzato la qualità del pasto di oggi"

Sindaco e vicesindaco hanno visitato anche gli ambienti della cucina, assieme alla responsabile di servizio per conto dell’amministrazione, Alessandra Di Zio, e il presidente e vicepresidente della commissione mensa (che accoglie anche rappresentanti del Comune, dei genitori e degli insegnanti), rispettivamente Giuseppe Capodilupo e Loris Mazzioli. La Di Zio ha aggiunto:

"Almeno due volte alla settimana la commissione, che nella sua nuova composizione si è insediata alla fine dello scorso anno, effettua sopralluoghi al momento del pasto nelle scuole. In queste circostanze vengono controllate le cucine e il grado d’igiene che viene garantito dalla Serenissima. Si mangia insieme ai bambini e alla fine vengono raccolte le valutazioni di ogni singolo pasto, che è composto di primo, di secondo piatto e di un dolce. Per fare un esempio, viene controllata anche la qualità del pane"

Mazzioli ha ricordato che i bambini stessi possono dare un giudizio sui pasti compilando apposite schede:

"Questo ha non solo lo scopo di controllo ma anche quello di migliorare, se possibile, la qualità. Con gli altri componenti della commissione all’inizio di ogni mese stiliamo a questo scopo un calendario di visite nelle mense delle scuole di Pescara"