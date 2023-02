Masci e Santilli tornano sui tagli delle piante in città: "Interventi necessari, ecco tutti gli alberi che verranno piantumati" [VIDEO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci e il vicesindaco Gianni Santilli, si sono recati nella giornata di ieri 23 febbraio in via Chieti e in piazza Garibaldi, dove sono in corso gli interventi di riqualificazione del verde cittadino. Negli ultimi giorni, proprio questi interventi erano stati al centro di polemiche sollevate dai cittadini, dalle associazioni ambientaliste e dal centrosinistra riguardanti in particolare il taglio degli alberi che sta eseguendo la ditta che si è aggiudicata l'appalto. In particolare, in piazza Garibaldi il taglio di tutte le piante esistenti ha generato critiche ma fin da subito il centrodestra ha replicato che le piante tagliate erano ormai secche o comunque irrecuperabili, e che il piano di piantumazioni prevede quasi 360 nuovi alberi in città fra cui quelle che saranno piantumate proprio in piazza Garibaldi e via Chieti. Sul posto, fra l'altro, sono stati esposti i cartelloni dove sono indicati in modo preciso gli interventi e il tipo di piante oggetto delle nuove piantumazioni:

"Insieme al Vicesindaco, Gianni Santilli, stiamo facendo il giro dei cantieri dove verranno sostituite le piante secche con altre nuove e giovani. In via Chieti e in piazza Garibaldi abbiamo apposto i cartelloni, in modo che i cittadini possano prendere visione degli interventi che andremo a effettuare. Un piano del verde così imponente non era mai stato messo in campo a Pescara. Per noi gli alberi sono fondamentali, rendono la città più vivibile, ci aiutano a vivere meglio."

In particolare, in via Chieti saranno piantumati alberi di Robinia pseudoacacia, pyramidalis per le sue caratteristiche fiorescenze, sul lato sud, mentre sul lato nord Salix graciliis nana e Bambuseae. In piazza Garibaldi, invece, troveremo Ilex Nelly Stevens ad albero, Sophora japonica, Liriodendron tuplipifera.